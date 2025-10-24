Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 12:17

В ЕС увидели опасную связь между санкциями и положением на мировой арене

FT: США рискуют навредить себе санкциями против нефтяных компаний России

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press

Санкции США в отношении российских нефтяных компаний могут обернуться против самого Вашингтона, передает британская газета Financial Times. По словам управляющего партнера инвестиционной компании TWG Global Амоса Хохштейна, в конечном итоге американцы с соратниками могут проиграть россиянам на фоне роста цены на нефть.

Если цена значительно вырастет, то любые потери России от санкций будут компенсированы за счет повышения цены. А если цена вырастет слишком сильно, то выиграют россияне, а проиграют американские потребители и наши союзники, — отметил он.

Ранее сообщалось, что две крупнейшие нефтяные компании России — «Роснефть» и ЛУКОЙЛ — подпали под блокирующие санкции США. Уточнялось, что вместе они добывают до 56% всей нефти в стране.

Также представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова объяснила, что санкционная антироссийская политика Евросоюза в первую очередь наносит ущерб самому Брюсселю. По словам дипломата, возможности для ее расширения практически исчерпаны.

нефть
санкции
Россия
США
Великобритания
