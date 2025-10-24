Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 12:10

Лучший турецкий гарнир! Меняем гречку на полезный булгур

Лучший турецкий гарнир! Меняем гречку на полезный булгур

Булгур — древняя крупа из пшеницы, которую обожают на Востоке за ореховый вкус и универсальность. Он прекрасно сочетается с мясом, рыбой, овощами и подходит даже для постных блюд. Главное — правильно его приготовить, чтобы зерна остались целыми и пушистыми.

Для гарнира вам понадобится 1 стакан булгура, 2 стакана воды, 1 ст. л. сливочного или оливкового (подсолнечного) масла, щепотка соли и, по желанию, луковица для аромата.

В сотейнике растопите масло и слегка обжарьте булгур до золотистого оттенка — так крупа раскроет свой ореховый аромат. Если хотите вкус как в турецких кафе, добавьте мелко нарезанный лук и жарьте пару минут вместе.

Затем влейте кипяток, посолите, уменьшите огонь до минимума и накройте крышкой. Варите 12–15 минут, пока вода полностью не впитается. После снимите с плиты и оставьте под крышкой еще на 10 минут — булгур «дойдет» сам, станет рассыпчатым и мягким.

Перемешайте вилкой, добавьте щепотку черного перца или зелени — и идеальный гарнир готов.

Совет: если хотите придать блюду восточную нотку, замените воду на бульон и добавьте немного зиры или паприки.

Попробуйте приготовить осеннюю версию шарлотки: добавили в любимый пирог тыкву.

Анастасия Фомина
А. Фомина
