24 октября 2025 в 12:15

«Не верьте ничему»: Хазанов высказался о смерти брата в одиночестве

Хазанов опроверг слухи о близких отношениях с братом

Геннадий Хазанов Геннадий Хазанов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов опроверг появившиеся слухи о близких отношениях со своим братом Юрием Лукачером, сообщая о смерти которого СМИ писали об «одиночестве и нищете», передает StarHit. Артист подчеркнул, что они не общались и их ничего не связывало. Хазанов также отметил, что его родственник никогда не обращался к нему за помощью.

Знаете что? Я этого человека видел один раз в жизни! Не верьте ничему из того, что сейчас пишут. Это все ложь. Абсолютная. <…> Ну, Царствие Небесное ему, — заявил Хазанов.

Ранее сообщалось, что единокровный брат сатирика умер 21 октября 2023 года в полном одиночестве. По информации источников, последние годы жизни мужчина провел в бедности, работая таксистом, а из-за ухудшения здоровья оказался запертым в своей однокомнатной квартире на окраине Москвы.

До этого в Сети появилась информация о том, что Хазанов продал пять квартир и домов в РФ общей стоимостью 706 млн рублей. В распространившемся материале говорится, что соответствующие объекты находятся в Москве и области.

