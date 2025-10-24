Депутат назвала неожиданную причину желания Японии наладить диалог с РФ

Япония беспокоится о возможном давлении со стороны Запада с целью ее вовлечения в конфликт с Россией, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, маловероятно, что Токио решит забрать Курильские острова у РФ военным путем.

Я вполне допускаю, что Япония может сейчас попытаться наладить отношения с Россией, но Курилы мы точно не отдадим. А воевать они с нами вряд ли соберутся за эти территории. Если только кто-то не пытается их к этому склонить. Может быть, они этого опасаются, так как есть какие-то разговоры и давление на них. Но думаю, японцы — люди здравые, понимают, что лучше дружить и взаимодействовать экономически, чем ввязываться с нами в какую-то войну. Может, они этим заявлением о мирном договоре так и намекают, что, наоборот, хотят жить мирно, — высказалась Журова.

Она напомнила, что с начала 2000-х годов обсуждалась идея развития Курил вместе с Японией. По ее словам, даже было опубликовано заявление о готовности совместно вести хозяйственную деятельность на островах, включая проекты в сферах рыболовства, разведения морепродуктов и туризма.

Мне кажется, было неплохое соглашение [о развитии Курил] и для японцев тоже. И если они захотят, я думаю, это снова может встать на повестку. Это куда лучше, чем конфликтовать за острова, так как уже понятно, что мы их не отдадим, — заключила Журова.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио стремится к заключению мирного договора с Москвой, несмотря на существующие трудности в отношениях между двумя странами. По ее словам, позиция Японии по отношению к России остается неизменной.