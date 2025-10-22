Россиянин попал под раздачу во время полицейского рейда в Таиланде

Туристическая полиция Таиланда провела масштабную операцию против нелегального прокатного бизнеса на популярном курортном острове Пханган, сообщила газета Thairath. В ходе рейда был задержан гражданин России, а также изъято порядка 400 единиц транспортных средств, включая автомобили и мотоциклы.

39-летнему россиянину предъявлено официальное обвинение в осуществлении трудовой деятельности без необходимого разрешения. Полиция продолжает розыск еще одного гражданина РФ, считающегося совладельцем компании и, предположительно, скрывшегося на острове Пхукет. В рамках того же рейда правоохранительные органы задержали нескольких граждан Мьянмы и Таиланда.

Согласно таиландскому законодательству, за нарушение трудового кодекса иностранцам грозит денежный штраф или депортация с последующим запретом на въезд в королевство. Отдельные профессиональные области в стране полностью закрыты для иностранных граждан, включая работу экскурсоводов, парикмахеров и специалистов по тайскому массажу.

Ранее полиция Таиланда задержала гражданку России Эрику Владыко, которая до этого дважды пропадала. Как сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Илья Ильин, россиянка находится в центре временного содержания иммиграционной полиции таиландской столицы.