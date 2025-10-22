Дважды пропавшая в Таиланде россиянка оказалась в полиции

Полиция Таиланда задержала гражданку России Эрику Владыко, которая ранее дважды пропадала, сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Илья Ильин в комментарии РИА Новости. Россиянка находится в центре временного содержания иммиграционной полиции таиландской столицы.

Гражданка России Эрика Владыко задержана иммиграционной полицией и сейчас находится в центре временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке, — говорится в заявлении.

Ранее он заявил, что пропавшая Владыко найдена живой и невредимой. Дипломатическое представительство оказало ей необходимую консульскую поддержку, организовало встречу с матерью и прекратило поисковые мероприятия.

До этого появилась информация, что россиянка оставила малолетнюю дочь без присмотра в гостинице Бангкока и пропала без вести. 34-летняя женщина покинула такси в ночное время в оживленном районе таиландской столицы, после чего ее след потерялся. Девочку поместили в детское учреждение, а поисковые мероприятия продолжались в течение пяти суток.