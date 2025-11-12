Депортированную из Таиланда «мать-кукушку» задержали во Владивостоке В аэропорту Владивостока задержали депортированную из Таиланда россиянку Владыко

Оставившую без присмотра в Таиланде дочь россиянку Эрику Владыко арестовали в аэропорте Владивостока после депортации, сообщила в Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. Она уточнила, что россиянку доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В международном аэропорту Владивостока имени В. К. Арсеньева мои коллеги задержали жительницу Приморского края, депортированную сотрудниками иммиграционной полиции Королевства Таиланд. Женщина подозревается в оставлении в опасности своей малолетней дочери, — отметила Волк.

Отмечается, что полиция проводит проверку по факту оставления ребенка в опасности. Органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела, добавила представитель МВД.

Ранее Владыко бросила дочь в отеле Бангкока и бесследно исчезла. Поиски женщины продолжались пять дней. Подруга семьи сообщила журналистам, что Эрика ранее жила на острове Самуи, но по неизвестным причинам приехала в Бангкок.

Ее нашли в дешевом и неблагополучном районе Бангкока, однако вскоре мать снова исчезла, оставив ребенка. За все время проживания Владыко в гостинице местные работники ни разу не видели ее пьяной или под воздействием наркотиков.