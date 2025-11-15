МАГАТЭ проинформировали об отключении линии электропередачи на ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) проинформировано о ситуации на Запорожской атомной электростанции, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, чьи слова приводит РИА Новости. Речь идет об отключении со стороны Украины линии «Днепровская», питающей станцию.

Инспекторы МАГАТЭ уведомлены, — коротко ответила Яшина.

Она обратила внимание, что украинская сторона не уведомила персонал ЗАЭС о причинах отключения. Перспективы ввода также неизвестны. Что касается самой станции, по словам Яшиной, в настоящее время ситуация стабильная, АЭС продолжает работу в прежнем режиме.

Накануне, 14 ноября, основная линия электроснабжения Запорожской АЭС — «Днепровская» — была отключена из-за срабатывания автоматики. Собственные нужды АЭС сейчас запитаны от линии «Ферросплавная-1».

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявлял, что ВСУ планируют создать техногенную катастрофу с помощью диверсии на Запорожской атомной электростанции. По его словам, результат данной атаки может быть равносилен аварии на Чернобыльской АЭС.