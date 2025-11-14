Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
На Запорожской АЭС отключили линию электропередачи

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Основная линия электроснабжения Запорожской АЭС — «Днепровская» — отключена из-за срабатывания автоматики, сообщили представители станции в своем Telegram-канале. Как отмечается, собственные нужды АЭС сейчас запитаны от линии «Ферросплавная-1».

Вследствие срабатывания автоматической защиты отключена линия электропередачи «Днепровская» — одна из двух линий, обеспечивающих собственные нужды Запорожской АЭС. На данный момент собственные нужды АЭС запитаны от линии «Ферросплавная-1». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал контролирует ситуацию, — говорится в сообщении.

Сейчас все энергоблоки Запорожской АЭС выведены из работы и поддерживаются в режиме «холодного останова». Техобслуживание проводится с соблюдением всех требуемых нормативов, а радиационная безопасность тщательно контролируется.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявлял, что ВСУ планируют создать техногенную катастрофу с помощью диверсии на Запорожской атомной электростанции. По его словам, результат данной атаки может быть равносилен аварии на Чернобыльской АЭС.

