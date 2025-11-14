Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 22:10

На ЗАЭС разбираются в причинах отключения линии электропередачи

Причина отключения линии питания Запорожской АЭС пока не установлена

ЗАЭС ЗАЭС Фото: Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
Специалисты Запорожской атомной электростанции продолжают выяснять обстоятельства прекращения работы питающей линии, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Точная причина отключения энергоснабжения пока не установлена.

Источник отключения линии ЗАЭС пока неизвестен. Причина — на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, — сказано в сообщении.

Ранее основная линия электроснабжения Запорожской АЭС — «Днепровская» — была отключена из-за срабатывания автоматики. Как отмечается, собственные нужды АЭС сейчас запитаны от линии «Ферросплавная-1».

До этого военный эксперт Алексей Леонков заявлял, что ВСУ планируют создать техногенную катастрофу с помощью диверсии на Запорожской атомной электростанции. По его словам, результат данной атаки может быть равносилен аварии на Чернобыльской АЭС.

Кроме того, сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич отметил: Россия может ответить зеркально, если Киев при поддержке Запада решится совершить акт ядерного терроризма на Запорожской АЭС. Он уверен, что союзники Украины хотят больше «крови и огня», потому и планируют теракты на атомной станции.

