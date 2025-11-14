Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 16:36

Производитель воды Baikal подал иск к бывшему руководству

«Байкал Холдинг» потребовал 1,4 млрд рублей от экс-менеджеров

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Производитель питьевой воды Baikal «Байкал Холдинг» подал иск к бывшим топ-менеджерам с требованием взыскать с них более 1,4 млрд рублей убытков, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы Арбитражного суда Иркутской области. Ответчиками по делу значатся Руслан Коковин, Александр Никулин, Ринат Хабибрахманов, Максим Сурнин и Екатерина Бардымова.

Компания просила суд наложить арест на активы фигурантов и ограничить выезд Сурнина за пределы России, однако ходатайство об обеспечительных мерах удовлетворено не было.

Эксперты связывают новый иск с эскалацией корпоративного противостояния. Юрист Денис Драгунов (Pen & Paper) пояснил, что руководители компаний несут ответственность за убытки, если их действия признают недобросовестными или неразумными.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура России инициировала новый судебный процесс о национализации имущества в отношении бывших бенефициаров «Корпорации СТС». Исковое заявление зарегистрировано в суде 28 октября и касается обращения в доход государства активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам.

