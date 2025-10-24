Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 12:52

Известному предпринимателю сулят срок за поставки дронов для ВСУ

Бизнесмена Кокорича могут обвинить в госизмене за поставки беспилотников для ВСУ

Михаил Кокорич Михаил Кокорич Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Бывшего владельца торговой сети «Техносила» Михаила Кокорича могут обвинить в государственной измене за поставки дронов Вооруженным силам Украины на сумму $8 млн (около 653 млн рублей), сообщает RT. По информации канала, бизнесмен мог поставить Киеву до 400 беспилотников.

В публикации говорится, что Кокорич открыл свои офисы во многих странах Европы, а его партнером является экс-секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Данилюк. Основным видом деятельности его компании после начала СВО значится производство БПЛА.

Кокорич проживает за рубежом. В 2024 году он публично отказался от российского паспорта. В том же году он заявлял, что поставляет на Украину беспилотники самолетного типа «Лорд», а также оптоволокно для БПЛА. Предпринимателю грозит уголовное дело о госизмене, если выяснится, что он начал поставлять ВСУ вооружение, пока еще был гражданином России.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина не сможет выжить без масштабных поставок американского вооружения. Выступая на сессии Парламентской ассамблеи Альянса в Любляне, он призвал правительства стран Европы готовить деньги.

