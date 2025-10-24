Известному предпринимателю сулят срок за поставки дронов для ВСУ Бизнесмена Кокорича могут обвинить в госизмене за поставки беспилотников для ВСУ

Бывшего владельца торговой сети «Техносила» Михаила Кокорича могут обвинить в государственной измене за поставки дронов Вооруженным силам Украины на сумму $8 млн (около 653 млн рублей), сообщает RT. По информации канала, бизнесмен мог поставить Киеву до 400 беспилотников.

В публикации говорится, что Кокорич открыл свои офисы во многих странах Европы, а его партнером является экс-секретарь Совета нацбезопасности Украины Александр Данилюк. Основным видом деятельности его компании после начала СВО значится производство БПЛА.

Кокорич проживает за рубежом. В 2024 году он публично отказался от российского паспорта. В том же году он заявлял, что поставляет на Украину беспилотники самолетного типа «Лорд», а также оптоволокно для БПЛА. Предпринимателю грозит уголовное дело о госизмене, если выяснится, что он начал поставлять ВСУ вооружение, пока еще был гражданином России.

