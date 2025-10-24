Российские войска разнесли подпитывающие ВСУ объекты на Украине Минобороны: ВС России нанесли семь ударов по ВПК и энергетике Украины за неделю

Вооруженные силы России провели серию ударов по ключевым объектам инфраструктуры Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. Атаки были осуществлены в период с 18 по 24 октября и затронули предприятия ВПК и энергетической отрасли страны.

Как пояснили в военном ведомстве, эти удары представляли собой один массированный и шесть групповых авиаударов. Они были инициированы в качестве ответной меры на атаки украинской стороны по гражданским объектам на российской территории.

Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места сборки, производства, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, — сказано в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что армия России сдерживает «мясные штурмы» ВСУ у Ямполя в Донецкой Народной Республике. Он добавил, что там ведутся ожесточенные встречные бои. По его словам, украинское командование закрывает глаза на потери. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.