В Кремле сообщили о подготовке международного телефонного разговора Путина Песков: Путин проведет международный телефонный разговор в первой половине дня

Президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, беседа состоится в первой половине дня, передает ТАСС.

Сегодня в первой половине дня международный телефонный разговор. Я надеюсь, мы достаточно оперативно вас скоро проинформируем, — поделился Песков.

Ранее представитель Кремля сообщал, что Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России по видеосвязи. По его информации, заседание также пройдет в течение дня.

Кроме того, президент РФ заявил, что российско-американский саммит в Будапеште скорее перенесен, а не отменен. Он подчеркнул, что диалог всегда лучше, чем конфронтация.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщала, что новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа остается в планах, но Вашингтон ждет от нее конкретных результатов. На брифинге она подчеркнула, что американская сторона хочет гарантировать «осязаемый позитивный результат» от такого диалога. По ее словам, речь идет о том, чтобы встреча стала «хорошим использованием времени» главы Соединенных Штатов.