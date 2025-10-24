Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 12:59

В Кремле сообщили о подготовке международного телефонного разговора Путина

Песков: Путин проведет международный телефонный разговор в первой половине дня

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведет международный телефонный разговор, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, беседа состоится в первой половине дня, передает ТАСС.

Сегодня в первой половине дня международный телефонный разговор. Я надеюсь, мы достаточно оперативно вас скоро проинформируем, — поделился Песков.

Ранее представитель Кремля сообщал, что Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России по видеосвязи. По его информации, заседание также пройдет в течение дня.

Кроме того, президент РФ заявил, что российско-американский саммит в Будапеште скорее перенесен, а не отменен. Он подчеркнул, что диалог всегда лучше, чем конфронтация.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщала, что новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа остается в планах, но Вашингтон ждет от нее конкретных результатов. На брифинге она подчеркнула, что американская сторона хочет гарантировать «осязаемый позитивный результат» от такого диалога. По ее словам, речь идет о том, чтобы встреча стала «хорошим использованием времени» главы Соединенных Штатов.

Россия
Кремль
Дмитрий Песков
телефонные переговоры
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Виктория Боня похвасталась дорогим украшением
Булгур по-турецки: вегетарианское блюдо на каждый стол
Готовь подарки осенью: какие презенты на Новый год стоит купить уже сейчас
Ленивый рецепт зур бэлиш: готовим татарский пирог на скорую руку
Как засолить красную рыбу: холодный способ без сахара
Психолог объяснила, почему старшеклассники часто ошибаются на пробных экзаменах
Бывший диетолог Роналду раскрыл главное качество российских футболистов
Киберэксперт рассказал, зачем злоумышленники взламывают российских знаменитостей
В Госдуме рассказали, как изменится ключевая ставка к концу года
Министр обороны России оценил важность освобождения Дроновки в ДНР
Антироссийские санкции Трампа назвали выходом на новый уровень
В ЕС раскрыли истинное отношение к финансированию Украины
«Умные» бомбы впервые атаковали Одесскую область
В Копейске оценили площадь обрушения на заводе
Европейский премьер не захотел быть «плохим парнем» из-за Украины
Суд вынес приговор медработнику по делу о смерти ребенка в Челябинске
В США заявили о приближении войны с Китаем
Еда против хандры: продукты для выработки серотонина
Стало известно, окажет ли Россия помощь Венесуэле в случае войны с США
«Не просто распадется»: Украине предрекли фатальный конец
Дальше
Самое популярное
Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные
Общество

Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге
Общество

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября
Россия

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.