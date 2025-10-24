Альпинист оценил вероятность спасения застрявших в горах Непала россиян

Российская группа альпинистов, застрявшая в горах Непала, спустится через сутки, заявил NEWS.ru спасатель Денис Киселев. По его словам, в данный момент спуск по запланированному ими маршруту осложнен из-за неблагоприятных погодных условий.

Ребята прошли новый маршрут на гору. До этого по такому пути они не поднимались. Там никто не поломался, не поранился. Они смогли преодолеть гору в тяжелых условиях и теперь им осталось только спуститься по самому простому маршруту. Это профессионалы, альпинисты очень высокой квалификации. Я думаю, что там все пойдет хорошо и вполне штатно. Сейчас этот день надо переждать. Это нормальная ситуация для восхождений в таких условиях, — пояснил Киселев.

Он подчеркнул, что в настоящее время группе сложно спускаться, поскольку видимость на маршруте крайне ограничена. Поэтому, по словам альпиниста, преждевременно утверждать, что ситуация вышла из-под контроля и альпинисты нуждаются в спасении.

Вряд ли что-то может говорить о том, что ситуация аварийная, критическая, и сейчас все погибнут. Нет. Пока ситуация штатная, просто условия горы требуют ожидания. Более того, по моей информации, ни о каких спасательных работах речи не ведется. Я знаю, что они все живы-здоровы и находятся на спуске, — заключил Киселев.

Ранее сообщалось, что группа из пяти альпинистов, возглавляемая Андреем Васильевым, оказалась в трудной ситуации на вершине горы Манаслу, расположенной в Непале на высоте 8163 метра. Из-за сложных погодных условий они уже несколько дней не могут продолжить спуск.