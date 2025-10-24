Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 13:35

Прокуратура обнаружила ядовитых змей у подростка в Пушкино

Кобра Кобра Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Пушкино сотрудники прокуратуры обнаружили дома у подростка ядовитых змей, пишет «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу подмосковного ведомства. Проверку провели после поступившей жалобы.

Сообщается, что подросток проживал в частном доме с бабушкой и дедушкой. Сотрудники ведомства обнаружили габонскую гадюку, песчаную эфу, кольчатую африканскую и среднеазиатскую кобру.

Укусы этих видов представляют опасность для человека. Содержать и разводить экзотических змей можно только при наличии образования и получении сопутствующей лицензии.

Ранее в индийском штате Махараштра произошел трагический инцидент, в результате которого погибли четырехлетняя девочка Пранави Бхоир и ее 24-летняя тетя Шрути Такур. Ядовитая змея, предположительно, крайт, проникла в жилище и укусила обеих спящих.

Пушкино
прокуратура
подростки
змеи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, как изменится ключевая ставка к концу года
Министр обороны России оценил важность освобождения Дроновки в ДНР
Антироссийские санкции Трампа назвали выходом на новый уровень
В ЕС раскрыли истинное отношение к финансированию Украины
«Умные» бомбы впервые атаковали Одесскую область
В Копейске оценили площадь обрушения на заводе
Европейский премьер не захотел быть «плохим парнем» из-за Украины
Суд вынес приговор медработнику по делу о смерти ребенка в Челябинске
В США заявили о приближении войны с Китаем
Еда против хандры: продукты для выработки серотонина
Стало известно, окажет ли Россия помощь Венесуэле в случае войны с США
«Не просто распадется»: Украине предрекли фатальный конец
Жители российского региона столкнулись с ограничениями мобильного интернета
В Кремле объяснили заявление Путина об ошеломляющем ответе и Tomahawk
В Госдуме предположили, когда ключевая ставка снизится до 10%
Украинец подорвал вагон с пассажирами под Житомиром
Собачья будка, гараж, две теплицы: кадры дома Усольцевых в поселке Тартат
Военный аналитик раскрыл истинную цель наземной операции США в Венесуэле
Представитель Блиновской обратилась к суду с важной просьбой
В России нарастили темпы модернизации стрелкового оружия
Дальше
Самое популярное
Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные
Общество

Перчиковые лентяи с курицей: никаких зажарок и мороки — начиняем и в духовку. Быстрее и вкуснее, чем фаршированные

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге
Общество

«Сын Усольцевых что-то скрывает»: новая версия пропажи семьи в тайге

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября
Россия

Победная операция войск под Херсоном: успехи ВС РФ к утру 23 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.