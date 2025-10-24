Прокуратура обнаружила ядовитых змей у подростка в Пушкино

В Пушкино сотрудники прокуратуры обнаружили дома у подростка ядовитых змей, пишет «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу подмосковного ведомства. Проверку провели после поступившей жалобы.

Сообщается, что подросток проживал в частном доме с бабушкой и дедушкой. Сотрудники ведомства обнаружили габонскую гадюку, песчаную эфу, кольчатую африканскую и среднеазиатскую кобру.

Укусы этих видов представляют опасность для человека. Содержать и разводить экзотических змей можно только при наличии образования и получении сопутствующей лицензии.

