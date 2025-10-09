Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 00:16

В Подмосковье замечены опасные дикие животные

Жители Пушкино в Подмосковье заметили на улицах города медведицу с медвежонком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жители подмосковного Пушкино заметили на улицах города медведицу с медвежонком, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва». Очевидцы вызвали сотрудников МЧС.

Свидетели утверждают, что встретили диких животных в поселке Клязьма на улице Тарасовской, Даниловской и Горьковской. Медведей также видели в местном парке.

Ранее сообщалось, что в японском городе Мияко медведь пробрался через окно в сарай и напал на 78-летнего фермера. Мужчина в тот момент молол рис. Зверь внезапно набросился на него и поцарапал руку. После нападения хищник сбежал в горы.

До этого стало известно, что медведь разорил пасеку на ферме «Ладожский дом» у поселка Владимировка в Приозерском районе Ленинградской области. Животное в поисках еды повалило ульи и разломало рамки с сотами.

Помимо этого, медведь украл мусорный бак в селе Эсто-Садок Краснодарского края. Жители дома сняли на видео, как косолапый встал на задние лапы, схватился за контейнер с мусором и выкатил его со специальной площадки. Местные жители предположили, что животное, вероятно, было очень голодным.

Пушкино
МЧС
медведи
Подмосковье
