24 октября 2025 в 11:00

Осетинский цахараджын — яркий пирог в цветах заката! Готовьте на завтрак или перекус и сохраняйте рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осетинская кухня — это не только знаменитые мясные пироги, но и удивительные вегетарианские варианты, среди которых особое место занимает цахараджын. Этот пирог с сыром и свеклой поражает гармоничным сочетанием вкусов: нежность рассольного сыра идеально дополняется сладковатыми нотками свеклы, которая придает начинке еще и прекрасный яркий цвет. Традиционно используется осетинский сыр, но его можно заменить смесью адыгейского, феты или брынзы. Цахараджын — прекрасный способ разнообразить повседневное меню, предложить гостям оригинальную закуску или сытно накормить семью полезным и сбалансированным обедом, который хранит в себе тепло кавказского гостеприимства.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл кефира, 10 г сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара и соль; для начинки — 300 г отварной свеклы, 400 г осетинского сыра (или смеси адыгейского и брынзы), 1 небольшая луковица, соль по вкусу. Свеклу натрите на мелкой терке, сыр разомните вилкой, лук мелко нарежьте. Смешайте все компоненты начинки. Тесто готовьте опарным способом: смешайте дрожжи, сахар и кефир, через 15 минут добавьте муку и соль, замесите и дайте подойти. Разделите тесто на две части, одну раскатайте и выложите в форму. Равномерно распределите начинку, накройте второй лепешкой, защипните края. Выпекайте пирог при 180 °C 30–40 минут. Готовый цахараджын обильно смажьте сливочным маслом.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

пироги
рецепты
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
