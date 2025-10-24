Осетинский пирог кабускаджын. Очень сочный и нежный пирог с капустой и сыром — готовить просто, сложное только название

Осетинская кухня — это не только знаменитые мясные пироги, но и удивительно вкусные вегетарианские варианты, среди которых особое место занимает кабускаджын. Этот пирог с капустой и сыром покоряет своим гармоничным вкусом, где нежность рассольного сыра идеально сочетается со сладковатой и сочной капустой. Традиционно используется белокочанная капуста, но некоторые хозяйки добавляют и молодую зеленую, что придает блюду особую мягкость. Кабускаджын — это прекрасный способ разнообразить повседневное меню, предложить гостям оригинальную закуску или сытно накормить семью полезным и сбалансированным обедом, который хранит в себе тепло и гостеприимство Кавказа.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл кефира, 10 г сухих дрожжей, 1 ч. л. сахара и соль; для начинки — 500 г белокочанной капусты, 300 г осетинского сыра (или смеси адыгейского и брынзы), 1 луковица, 50 г сливочного масла, соль и черный перец. Капусту и лук мелко нашинкуйте и обжарьте на масле до мягкости. Сыр натрите на терке и смешайте с остывшей капустой. Тесто готовьте опарным способом: смешайте дрожжи, сахар и кефир, через 15 минут добавьте муку и соль, замесите и дайте подойти. Разделите тесто на две части, одну раскатайте и выложите в форму. Равномерно распределите начинку, накройте второй лепешкой, защипните края. Выпекайте пирог при 180 °C 30–40 минут. Готовый кабускаджын обильно смажьте сливочным маслом.

