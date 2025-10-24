Не хачапури и не пирог, вкусная лепешка. Творожное тесто и ароматный сыр — ленивый завтрак за 10 минут

Для всех ценителей сырной выпечки, ищущих быстрый и надежный рецепт, эта творожная лепешка станет настоящим открытием. Ее главное преимущество — идеальное сочетание нежнейшего теста и ароматной сырной начинки, которое создает неповторимую текстуру и насыщенный вкус. В отличие от многих других видов выпечки, эта лепешка остается мягкой и свежей долгое время, что делает ее идеальным спутником в путешествии, на работе или во время пикника. А если внезапно нагрянут гости, вы всегда сможете порадовать их горячей ароматной выпечкой буквально за полчаса. Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто ценит вкусную и практичную еду без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 200 граммов творога, 150 граммов муки, 100 граммов сливочного масла, 1 яйцо, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли и сахара. Для начинки: 150 граммов твердого сыра, 2 зубчика чеснока, 2 столовые ложки сметаны. Разотрите творог с размягченным маслом, добавьте яйцо, соль, сахар и муку с разрыхлителем. Замесите мягкое тесто. Для начинки натрите сыр на терке, смешайте с измельченным чесноком и сметаной. Тесто раскатайте в круглую лепешку, выложите начинку на одну половину и накройте второй, защипнув края. Смажьте поверхность желтком, посыпьте кунжутом и выпекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистого цвета.

