Забудьте о покупном хлебе: этот рецепт изменит ваши кулинарные привычки — мягкие лепешки за 30 минут

Я готовлю эти лепешки на кефире, потому что они невероятно просты и всегда получаются идеальными. Мне нравится, как обычные продукты превращаются в воздушный ароматный хлеб, который не требует выпечки в духовке. Особенно выручает, когда к супу или на завтрак нужно что-то быстрое и очень вкусное.

Готовлю я так: слегка подогреваю 250 мл кефира и смешиваю его с чайной ложкой соды. В миске соединяю одно яйцо, столовую ложку сахара, чайную ложку соли и три ложки растительного масла. Вливаю кефир и постепенно добавляю около 450 граммов муки, замешивая мягкое тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Даю ему отдохнуть полчаса под полотенцем. Делю тесто на восемь частей, каждую раскатываю в тонкую лепешку и обжариваю на абсолютно сухой сковороде с двух сторон до золотистых пятен. Подаю их сразу же смазанными сливочным маслом! Для пикантного варианта добавьте в тесто чайную ложку сушеного чеснока и щепотку паприки.

