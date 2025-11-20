Без духовки и возни с тестом: воздушная лепешка с бананом — напоминает одновременно и нежный кекс, и воздушный бисквит

Знаете, что самое прекрасное в утренней суматохе? Когда за 10 минут можно создать на завтрак что-то невероятное! Эта банановая лепешка — именно такое чудо. Она напоминает одновременно и нежный кекс, и воздушный бисквит, но готовится на сковороде, без возни с духовкой. Мягкая, ароматная, с карамельными нотками спелого банана — она тает во рту, поднимая настроение на весь день. И что особенно радует — даже тот, кто впервые держит в руках венчик, справится на ура!

Вам понадобится: 1 спелый банан, 1 яйцо, 4 ст. л. муки, 2 ст. л. сахара, 1/2 ч. л. соды, гашенной уксусом, и щепотка соли. Банан разомните вилкой в пюре. Добавьте яйцо, сахар и соль, взбейте венчиком. Постепенно введите муку и гашеную соду. Тесто по консистенции должно получиться как густая сметана. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на медленном огне. Можно капнуть совсем немного масла. Вылейте все тесто, разровняйте и накройте крышкой. Готовьте 7-8 минут с одной стороны, затем аккуратно переверните и держите под крышкой еще 5 минут. Дайте немного остыть прямо на сковороде — и можно решать, съесть ее с медом, вареньем или просто так, запивая ароматным чаем!

