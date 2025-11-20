Простой способ очистки помело: просто сделайте эти надрезы и получите только сочные дольки

Очистить помело быстро и без лишних хлопот проще простого, если знать правильную технику. Вам понадобится всего лишь острый нож и немного сноровки. Просто сделайте эти надрезы и получите только сочные дольки!

Сначала срежьте верхнюю и нижнюю часть плода, чтобы он устойчиво стоял на доске и чтобы были видны границы толстой шкурки и сочной мякоти. Затем сделайте вертикальные надрезы по всей кожуре от верхушки до основания через равные промежутки, примерно шесть раз. Глубина надреза должна быть такой, чтобы вы прорезали только толстую кожицу, но не задели мякоть. Теперь кожура легко снимается руками, как лепестки апельсина, большими сегментами.

После этого разрежьте помело поперек пополам, сделайте надрез вдоль долек, и мякоть сама раскроется. С этим простым способом очистки помело у вас останутся только сочные сладкие сегменты, готовые к употреблению.

