Майонезный шедевр из 3 ингредиентов: этот салат сражает наповал сочетанием курицы и цитруса

Этот майонезный шедевр готовится всего из 3 ингредиентов, не считая самого майонеза. Салат просто сражает наповал сочетанием курицы и цитруса. Попробуйте, и приготовите еще не раз!

Вам понадобится: 300 г копченой куриной грудки (или другой части), 3 вареных яйца, 1 крупный апельсин и майонез. Копченую курицу нарежьте тонкой соломкой, яйца измельчите кубиками, апельсин очистите от кожуры, нарежьте небольшими кусочками. Все ингредиенты аккуратно смешайте в салатнице и заправьте майонезом. Дайте салату настояться 15–20 минут в холодильнике для гармонизации вкусов.

Вкус получается удивительно сбалансированным: насыщенный аромат копченой курицы идеально сочетается с нежной текстурой яиц и свежей цитрусовой сладостью апельсина. Майонез мягко объединяет все компоненты, создавая гармоничную вкусовую композицию с приятным фруктовым послевкусием.

