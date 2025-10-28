Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 19:46

Майонезный шедевр из 3 ингредиентов: этот салат сражает наповал сочетанием курицы и цитруса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот майонезный шедевр готовится всего из 3 ингредиентов, не считая самого майонеза. Салат просто сражает наповал сочетанием курицы и цитруса. Попробуйте, и приготовите еще не раз!

Вам понадобится: 300 г копченой куриной грудки (или другой части), 3 вареных яйца, 1 крупный апельсин и майонез. Копченую курицу нарежьте тонкой соломкой, яйца измельчите кубиками, апельсин очистите от кожуры, нарежьте небольшими кусочками. Все ингредиенты аккуратно смешайте в салатнице и заправьте майонезом. Дайте салату настояться 15–20 минут в холодильнике для гармонизации вкусов.

Вкус получается удивительно сбалансированным: насыщенный аромат копченой курицы идеально сочетается с нежной текстурой яиц и свежей цитрусовой сладостью апельсина. Майонез мягко объединяет все компоненты, создавая гармоничную вкусовую композицию с приятным фруктовым послевкусием.

Вам понадобится:
300 г копченой куриной грудки (или другой части)
3 вареных яйца
1 крупный апельсин
майонез
300 г копченой куриной грудки (или другой части)
3 вареных яйца
1 крупный апельсин
майонез
Копченую курицу нарежьте тонкой соломкой, яйца измельчите кубиками, апельсин очистите от кожуры, нарежьте небольшими кусочками.
Все ингредиенты аккуратно смешайте в салатнице и заправьте майонезом. Дайте салату настояться 15-20 минут в холодильнике для гармонизации вкусов.
