12 января 2026 в 12:30

Кофе, коньяк и крем из маскарпоне — это не тирамису, а торт «Итальянские каникулы». Вкус, от которого кружится голова

Этот торт — настоящее путешествие в солнечную Италию, заключенное в изысканном десерте. Он вдохновлен знаменитым тирамису, но предстает в новом, торжественном формате — как роскошный многослойный торт. Пропитанный крепким кофе с легкой ноткой коньяка нежный бисквит, прослоенный облачным кремом на основе маскарпоне, создает божественную гармонию взрослых глубоких вкусов. Это десерт для тех, кто ценит элегантную простоту и хочет порадовать себя и гостей чем-то действительно особенным.

Для бисквита взбейте 4 яйца с 150 г сахара до пышности, аккуратно введите 130 г просеянной муки и 2 ст. л. какао. Выпекайте в разъемной форме (диаметр — 22 см) 25–30 минут при 180 °C. Остудите и разрежьте на 3 коржа. Для пропитки смешайте 150 мл крепкого охлажденного кофе с 3 ст. л. коньяка. Для крема взбейте 500 г маскарпоне с 150 г сахарной пудры, добавьте 300 мл взбитых до мягких пиков 33% сливок. Каждый корж щедро пропитайте кофейной смесью и смажьте кремом. Соберите торт, обильно покройте кремом сверху и с боков. Украсьте какао, тертым шоколадом или кофейными зернами. Дайте торту хорошо пропитаться в холодильнике не менее 6 часов.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

