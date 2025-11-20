Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Блюдо для экономных гурманов: превращаем картошку в праздничный шедевр — секрет в крабовых палочках

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот соус я случайно придумал, когда нужно было срочно приготовить что-то вкусное к обычной вареной картошке. Простые ингредиенты, которые всегда есть в холодильнике, превратили простой ужин в настоящее пиршество. Теперь это мой любимый способ сделать любое блюдо интереснее без лишних затрат.

Для соуса мне нужно: крабовые палочки (200 г), сметана (200 г), чеснок (2 зубчика), укроп (пучок), лимонный сок (1 ст. л.), соль и перец по вкусу. Готовлю так: крабовые палочки мелко нарезаю или разбираю на волокна. Смешиваю сметану с измельченным чесноком, мелко рубленным укропом и лимонным соком. Добавляю крабовые палочки, солю и перчу по вкусу. Даю соусу настояться в холодильнике 15–20 минут, чтобы вкусы соединились. Подаю к отварному картофелю, рису или используют как заправку для салатов. Этот нежный соус с приятной текстурой действительно преображает самые простые блюда!

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

