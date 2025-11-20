Суд вынес приговор свердловскому «смотрящему»

Свердловский областной суд вынес приговор Марселю Гасанову по делу о занятии высшего положения в криминальной иерархии, сообщила пресс-служба судов региона. Подсудимый был приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

В ходе процесса установлено, что Гасанов был назначен так называемым «смотрящим» за Свердловской областью в сентябре 2024 года. На этой неформальной должности он контролировал и пополнял общую преступную кассу, а также пропагандировал воровские традиции.

Отдельное уголовное дело было возбуждено в связи с инцидентами, которые произошли в феврале 2025 года, когда обвиняемый находился в СИЗО. Суд установил, что Гасанов публично и неоднократно оскорблял сотрудника ГУФСИН, который в тот момент исполнял свои служебные обязанности. Кроме того, в адрес потерпевшего звучали реальные угрозы.

В итоге суд признал Гасанова виновным по всем пунктам обвинения. Помимо длительного срока лишения свободы, ему назначили штраф в 1 млн рублей и ограничение свободы сроком на один год после освобождения из колонии.

