Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 11:42

Опубликованы уникальные фрагменты интервью Плисецкой

«Коммерсант» опубликовал неизданные воспоминания Плисецкой

Майя Плисецкая Майя Плисецкая Фото: Natalya Loginova/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Опубликованы уникальные фрагменты интервью, где балерина Майя Плисецкая вспоминает о детстве, театре, балете и многом другом, передает «Коммерсант». По информации издания, беседа с артисткой состоялась в 2012 году, за три года до ее смерти. Однако тогда интервью не было напечатано, поскольку против публикации возражал супруг Плисецкой Родион Щедрин.

В частности, артистка признавалась, что в детстве ее мало интересовал балет, хотя ее тетя Суламифь и была прима-балериной Большого театра. Также балерина рассказывала, что звезды кино и театра в ее семье были, а вот денег не было: все одевались как могли, о моде вовсе не задумывались.

О моде и после войны не думали. О макияже тоже. Ну разве что губы и ресницы красили. Туши в магазинах не было, брали черный грим и стругали туда мыло — мыло отлично держало грим на ресницах, — отмечала Плисецкая.

Из всех известных марок первым балерина полюбила Кристиана Диора. По ее словам, то, что он делал, — не просто мода, а искусство. А в начале 1960-х годов артистка посетила мастерскую Ива Сен-Лорана в Париже. Любимым и постоянным кутюрье Плисецкой был ученик Диора — Пьер Карден.

20 ноября 2025 года исполнилось 100 лет со дня рождения Плисецкой. Ей приписывали любовную связь с родным братом президента США Джона Кеннеди и даже подозревали в шпионаже. В начале двухтысячных журналисты нашли якобы тайную дочь балерины.

балерины
артистки
Майя Плисецкая
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
РФПИ начнет инвестировать средства в космическую сферу
Минимализм против уюта: как найти баланс в оформлении спальни
Страховой агент назвал самое аварийное направление для туристов
Дворовой общепит Подмосковья столкнулся с новыми ограничениями по алкоголю
Школьники массово отравились опасным веществом во время урока
Появились кадры бесконечного потока оленей на Камчатке
Невролог опроверг популярный миф об остеохондрозе
Раскрыты детали прощания с олимпийской чемпионкой Олюниной
Депутат и ее помощник пойдут под суд за аферу с трудоустройством
Голого бортпроводника нашли полумертвым после «визита» двух мужчин
Раскрыты подробности об отравлении учеников неизвестным газом в Краснодаре
В Госдуме объяснили планы НАТО на российские активы
Мужчину признали виновным в разводе из-за лайков
Мерца назвали «сыном Гитлера» и «нацистом»
В Рязанской области бывшая жена обокрала спящего тракториста
«Мы жмем»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском
Депутат поддержал необычную идею ростовчан по борьбе с детьми на питбайках
На Западе раскрыли, что США уготовили для ВСУ в рамках мирного плана
В Госдуме ответили, почему запрет на посещение вейп-шопов не сработает
Раскрыта судьба обломков турецкого C-130, разбившегося в Грузии
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.