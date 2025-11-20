Опубликованы уникальные фрагменты интервью Плисецкой

Опубликованы уникальные фрагменты интервью, где балерина Майя Плисецкая вспоминает о детстве, театре, балете и многом другом, передает «Коммерсант». По информации издания, беседа с артисткой состоялась в 2012 году, за три года до ее смерти. Однако тогда интервью не было напечатано, поскольку против публикации возражал супруг Плисецкой Родион Щедрин.

В частности, артистка признавалась, что в детстве ее мало интересовал балет, хотя ее тетя Суламифь и была прима-балериной Большого театра. Также балерина рассказывала, что звезды кино и театра в ее семье были, а вот денег не было: все одевались как могли, о моде вовсе не задумывались.

О моде и после войны не думали. О макияже тоже. Ну разве что губы и ресницы красили. Туши в магазинах не было, брали черный грим и стругали туда мыло — мыло отлично держало грим на ресницах, — отмечала Плисецкая.

Из всех известных марок первым балерина полюбила Кристиана Диора. По ее словам, то, что он делал, — не просто мода, а искусство. А в начале 1960-х годов артистка посетила мастерскую Ива Сен-Лорана в Париже. Любимым и постоянным кутюрье Плисецкой был ученик Диора — Пьер Карден.

20 ноября 2025 года исполнилось 100 лет со дня рождения Плисецкой. Ей приписывали любовную связь с родным братом президента США Джона Кеннеди и даже подозревали в шпионаже. В начале двухтысячных журналисты нашли якобы тайную дочь балерины.