20 ноября 2025 в 11:50

Российский вратарь отказывается от сборной в пользу Норвегии

Вратарь Хайкин заявил, что был бы рад сыграть за Норвегию на ЧМ-2026

Никита Хайкин Никита Хайкин Фото: Marius Simensen/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вратарь клуба «Буде-Глимт» Никита Хайкин выразил желание выступать за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года. Как пишет TV2, спортсмен подчеркнул, что считал бы за честь представлять норвежскую национальную команду. На текущий момент у вратаря уже имеются паспорта трех государств: России, Великобритании и Израиля.

Это была бы честь и возможность, которую я бы рассмотрел. Но в то же время сейчас это не то, что нужно обсуждать. Но я не знаю, что нас ждет в будущем. Если в сборной посчитают, что я могу быть им полезен и помочь, то, конечно, буду рад, — указал футболист.

Ранее СМИ писали, что Хайкин принял решение отказаться от российского спортивного гражданства, чтобы получить возможность выступать за сборную Норвегии. Утверждалось, что футболист отклонял все предложения о выступлениях за российскую национальную команду. В настоящее время в системе FIFA он зарегистрирован как представитель Великобритании.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии NEWS.ru отметил значительный вклад Хайкина в успехи норвежского клуба. По его словам, вратарь давно и результативно выступает за «Буде-Глимт», во многом обеспечивая команде победы в национальном чемпионате. Семин поддержал решение спортсмена играть за Норвегию, указав, что в сборную России голкипера практически не привлекали.

