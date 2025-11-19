Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 20:38

Путин обратил внимание на «боль» футбольных болельщиков

Путин обратил внимание на качество судейства в футболе

Владимир Путин
Футбольные болельщики обращают внимание на качество судейства, заявил президент России Владимир Путин на конференции AI Journey. На выставке российскому лидеру представили платформу AI4Sport, созданную для повышения объективности судейских решений в спортивных соревнованиях, включая футбольные матчи, передает пресс-служба Кремля.

Там есть вопросы. И болельщики на это обращают постоянно внимание, на качество судейства, — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что в России необходимо создать координационный центр для управления сферой искусственного интеллекта. Президент пояснил, что это важно для обеспечения устойчивого и динамичного прогресса в данной области.

До этого Путин высказал мнение о том, что в России важно обеспечить широкое применение собственных технологий. По словам главы государства, необходимо добиться их фронтального внедрения в промышленности, на транспорте, в здравоохранении, государственном управлении и других сферах.

