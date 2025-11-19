Путин обратил внимание на «боль» футбольных болельщиков Путин обратил внимание на качество судейства в футболе

Футбольные болельщики обращают внимание на качество судейства, заявил президент России Владимир Путин на конференции AI Journey. На выставке российскому лидеру представили платформу AI4Sport, созданную для повышения объективности судейских решений в спортивных соревнованиях, включая футбольные матчи, передает пресс-служба Кремля.

Там есть вопросы. И болельщики на это обращают постоянно внимание, на качество судейства, — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что в России необходимо создать координационный центр для управления сферой искусственного интеллекта. Президент пояснил, что это важно для обеспечения устойчивого и динамичного прогресса в данной области.

До этого Путин высказал мнение о том, что в России важно обеспечить широкое применение собственных технологий. По словам главы государства, необходимо добиться их фронтального внедрения в промышленности, на транспорте, в здравоохранении, государственном управлении и других сферах.