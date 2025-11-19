Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 20:22

Путин заявил о важности «фронтального внедрения» отечественных технологий

Путин: важно обеспечить практическое использование отечественных технологий

Фото: kremlin.ru
В России важно обеспечить широкое применение собственных технологий, заявил президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Он отметил, что необходимо добиться их фронтального внедрения в промышленности, на транспорте, в здравоохранении, государственном управлении и в других сферах.

Повторю, значимо не только наличие собственных технологий, важно обеспечить их широкое практическое использование, добиться фронтального внедрения в промышленности, на транспорте, в здравоохранении, государственном управлении, в других секторах, — заявил глава государства.

Ранее Путин сообщил, что искусственный интеллект все чаще становится ключевым инструментом для распространения информации. По словам президента, генеративные модели способны влиять на ценности, мировоззрение людей, формировать смысловое пространство целых государств и человечества.

До этого Путин поручил правительству и регионам сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ. Он отметил, что за обладание фундаментальными языковыми моделями конкурируют и компании, и целые страны.

