Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 ноября: где сбои в России

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 ноября: где сбои в России

Сегодня, 20 ноября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Удмуртии и других регионах России у абонентов операторов МТС, «Билайна», «МегаФона» и T2. Что об этом известно, в чем причины?

Где в РФ не работает мобильный интернет 20 ноября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 20 ноября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, «Билайна», «МегаФона», T2 и других операторов сообщают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, приложениями, мессенджерами и QR-кодами.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 20 ноября поступило от пользователей МТС. Порядка 51 жалобы приходится на Москву, 6% — на Краснодарский край и Санкт-Петербург, 5% — на Сахалин, 4% — на Свердловскую и Московскую области, 3% — на Удмуртию, Иркутскую, Челябинскую и Новосибирскую области, 2% — на Саратовскую область и Тюмень, 1% — на Кузбасс, Татарстан, Ставрополье, Архангельскую, Самарскую и Мурманскую области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 20 ноября

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключение мобильного интернета или падение скорости с 4G до 2G может наблюдаться в период угрозы БПЛА.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что Кремль считает оправданными отключения мобильного интернета в ряде регионов с целью борьбы с атаками дронов.

«Предметную оценку могут и должны давать только специалисты, наши соответствующие ведомства. Мы же исходим из того, что это считают целесообразным наши силовые ведомства, которые несут ответственность и отвечают за обеспечение безопасности. И принятие таких мер для обеспечения безопасности считаем абсолютно оправданным и необходимым», — сказал он.

В департаменте информационных технологий и связи ЯНАО заявили, что в интересах безопасности заблаговременное информирование жителей о конкретных локациях и сроках действия ограничений не представляется возможным.

«Мы осознаем, что возникающие неудобства нарушают привычный ритм жизни, и просим вас отнестись к текущей ситуации с пониманием. Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — уточнили в ведомстве.

Читайте также:

Погода в Москве в четверг, 20 ноября: ждать ли сильного ветра и ливней

Магнитные бури сегодня, 20 ноября: что завтра, сонливость, стенокардия

Поцелуй с Петровым, роман с женатым, мнение об СВО: как живет Мария Аронова