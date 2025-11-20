Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 11:30

Трампа не стали приглашать на похороны именитого политика

Axios: Трампа отказались приглашать на похороны бывшего вице-президента Чейни

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/dpa/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп не был приглашен на церемонию прощания с бывшим вице-президентом Диком Чейни, пишет Axios со ссылкой на анонимные источники. Издание обращает внимание на то, что по сложившейся традиции действующие американские лидеры обычно присутствуют на похоронах бывших президентов и вице-президентов страны.

Однако отношения между семьей Чейни и Трампом серьезно испортились после событий 6 января 2021 года, когда произошел штурм Капитолия. Особое напряжение в отношениях добавила многолетняя политическая конфронтация между Трампом и дочерью покойного — экс-конгрессвумен Лиз Чейни.

Чейни умер в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных пневмонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он занимал пост вице-президента в администрации Джорджа Буша-младшего с 2001 по 2009 год. Политик получил известность как архитектор «войны с террором», сыграв ключевую роль в вовлечении США в военные конфликты в Ираке и Афганистане после террористических атак 11 сентября 2001 года.

В своих интервью политик признавался, что эти события пробудили в нем жажду мести. Он активно продвигал теорию о разработке оружия массового поражения, что стало идеологическим обоснованием для вторжения в Ирак в 2003 году. Чейни также настаивал на необходимости свержения Саддама Хусейна и оправдывал применение бессрочных задержаний, несанкционированной слежки и допросов с применением жестких методов.

