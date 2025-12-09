ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 12:55

Сестра Михаила Ефремова высказалась о похоронах Качалиной

Сестра Михаила Ефремова Анастасия: брат запретил говорить о похоронах Качалиной

Михаил Ефремов Михаил Ефремов Фото: Стрингер/NEWS.ru
Актер Михаил Ефремов запретил своему окружению рассказывать о похоронах Ксении Качалиной, подтвердила NEWS.ru его сестра Анастасия. Она сказала, что актер взял организацию похорон бывшей жены на себя.

Меня люди спрашивали, журналисты спрашивают, потому что Миша телефон не берет. Но он мне сказал, никакой информации не давать. Ему популярность не нужна, — сказала Ефремова.

Сестра актера подтвердила, что Ефремов полностью взял на себя организацию и оплату похорон бывшей жены. У актрисы осталась пожилая мать в Саратове.

Зато очень удобно свалить все на Мишу. Хотя больше двадцати лет назад они расстались, как вы понимаете, — отметила Ефремова.

Ранее руководитель социального отдела Гильдии актеров кино Союза кинематографистов Жанна Потапова рассказала, что родственники бывшей жены Михаила Ефремова актрисы Ксении Качалиной не хотят называть время и место ее похорон. По ее словам, с Качалиной хотят проститься очень многие, но обязывать родственников предоставить необходимую информацию нельзя.

