Мой самый ходовой пирог: можно готовить с любыми фруктами или замороженными ягодами

Это мой самый ходовой пирог! Для него нужны только яйца, сахар и мука, а готовить можно с любыми фруктами или замороженными ягодами. Рецепт настолько прост, что его освоит даже ребенок, а вариативность начинок позволяет каждый раз получать новый десерт.

Вам понадобится: 4 яйца, 150 г сахара, 150 г муки, 5 г разрыхлителя и 200–300 г любых фруктов или замороженных ягод. Яйца взбейте с сахаром до пышной светлой массы, аккуратно вмешайте просеянную муку с разрыхлителем. Форму смажьте маслом, вылейте половину теста, разложите фрукты (яблоки, сливы, ягоды) и залейте оставшимся тестом. Выпекайте при 180 °C 25–35 минут до золотистости.

Вкус пирога бесподобен: нежный влажный бисквит с хрустящей корочкой идеально гармонирует с сочной кислинкой фруктов, создавая сбалансированный десерт. Замороженные ягоды дают больше сока, делая текстуру более влажной, а свежие фрукты сохраняют легкую упругость. Этот пирог хорош как теплым, так и остывшим.

