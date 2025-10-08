Творожная запеканка «Всего по три»: получается всегда идеальной

Творожная запеканка «Всего по три» — это простой рецепт, который легко запомнить и быстро приготовить. Он особенно понравится занятым хозяйкам и начинающим кулинарам — запеканка получается всегда идеальной!

Вам понадобится ровно 300 г творога, 3 ст. л. сахара, 3 ст. л. сметаны, 3 ст. л. манки и 1 яйцо. Смешайте все ингредиенты до однородной массы, дайте постоять 15 минут для набухания манки. Выложите массу в смазанную форму и запекайте при 180 °C 30–35 минут до золотистой корочки.

Вкус запеканки получается нежным и сбалансированным: творожная основа сохраняет легкую кислинку, манка придает воздушную текстуру, а сметана и яйцо создают кремовый вкус. Эта запеканка хороша как теплой, так и холодной — ее можно подавать со сметаной, вареньем или свежими ягодами.

Ранее стало известно, как просто приготовить творожные кексы: смешал ингредиенты — и в духовку.