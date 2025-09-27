Когда лень лепить сырники, готовлю эти кексы: смешал ингредиенты — и в духовку

Когда лень лепить сырники, готовлю эти кексы. Они получаются с нежной творожной текстурой, легкой сладостью и ванильными нотками, напоминающими воздушный чизкейк, но без хлопот с жаркой.

Для приготовления разомните 250 г творога, добавьте 2 яйца, 100 г сахара, щепотку ванилина и 1 ч. л. разрыхлителя. Всыпьте 150 г муки и аккуратно перемешайте. Тесто разложите по силиконовым формочкам, заполняя их на 2/3. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Секрет идеальных маффинов — не передержать их в духовке, чтобы внутри они остались влажными. Подавайте их теплыми со сметаной, вареньем или просто так — это блюдо станет вашим спасителем, когда нет сил лепить сырники! Смешал ингредиенты — и в духовку.

