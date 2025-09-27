Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 06:34

Когда лень лепить сырники, готовлю эти кексы: смешал ингредиенты — и в духовку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда лень лепить сырники, готовлю эти кексы. Они получаются с нежной творожной текстурой, легкой сладостью и ванильными нотками, напоминающими воздушный чизкейк, но без хлопот с жаркой.

Для приготовления разомните 250 г творога, добавьте 2 яйца, 100 г сахара, щепотку ванилина и 1 ч. л. разрыхлителя. Всыпьте 150 г муки и аккуратно перемешайте. Тесто разложите по силиконовым формочкам, заполняя их на 2/3. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Секрет идеальных маффинов — не передержать их в духовке, чтобы внутри они остались влажными. Подавайте их теплыми со сметаной, вареньем или просто так — это блюдо станет вашим спасителем, когда нет сил лепить сырники! Смешал ингредиенты — и в духовку.

Ранее стало известно, как приготовить булочки с творогом в сметанной заливке: обалденные пирожки на завтрак.

рецепты
выпечка
кексы
маффины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.