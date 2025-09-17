Празднование Дня города в Москве
Булочки с творогом в сметанной заливке: обалденные пирожки на завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Булочки с творогом в сметанной заливке — это очень нежный десерт к чаю или кофе. По этому рецепту у вас получатся обалденные воздушные пирожки, полностью пропитанные сладковатым кремом.

Для приготовления разомните 250 г творога с 3 ст. л. сахара и щепоткой ванилина. Раскатайте 500 г готового дрожжевого теста, выложите творожную начинку, сверните рулетом, разрежьте на порции по 2–3 см. Уложите булочки в форму и выпекайте 20 минут при 180 °C до золотистого цвета. Для заливки взбейте 200 г сметаны, 100 мл молока и 2 ст. л. сахара. Залейте ею после выпекания булочки и отправьте в духовку еще на 5--10 минут.

Секрет сочности — не пересушить булочки: как только заливка загустеет, выключайте духовку. Подавайте теплыми — эти пирожки идеальны на завтрак.

Ранее стало известно, как приготовить рулет из слоеного теста с консервированной горбушей за 20 минут.

