Слоеное тесто творит чудеса с консервами: рулет с горбушей за 20 минут

Слоеное тесто творит чудеса с консервами: рулет с горбушей за 20 минут

Обалденный рулет с горбушей можно приготовить за 20 минут. Слоеное тесто творит чудеса с консервами! Эта закуска сочетает хрустящее тесто, нежную рыбную начинку с яркими нотками зелени и легкую пикантность.

Для приготовления разморозьте 500 г слоеного теста, раскатайте его в прямоугольный пласт. Разомните вилкой 1 банку консервированной горбуши (без жидкости), добавьте 100 г тертого сыра, 2 вареных яйца (мелко порубите), пучок укропа, 3 ст. л. сметаны, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте начинку и равномерно распределите ее по тесту, отступив от краев. Аккуратно сверните рулет, защипните края и смажьте поверхность взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20 минут до золотистой корочки.

Дайте рулету немного остыть перед нарезкой — так начинка лучше сохранит форму. Этот рулет хорош как в теплом, так и в холодном виде, а его приготовление не требует кулинарных навыков.

Ранее стало известно, как приготовить кабачковый рулет в духовке: сырно-чесночная вкуснятина за полчаса готовки.