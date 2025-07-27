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27 июля 2025 в 06:31

Кабачковый рулет из духовки: сырно-чесночная вкуснятина за полчаса готовки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковые рулеты с сыром и чесноком — нежная закуска с золотистой корочкой за полчаса готовки! Это блюдо покоряет сочностью тонких кабачковых ломтиков, сливочным вкусом расплавленного сыра и ароматной ноткой чеснока.

Для приготовления нарежьте 2 молодых кабачка вдоль длинными лентами (3–4 мм толщиной) с помощью овощечистки или острого ножа, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок. Смешайте 200 г тертого сыра (сулугуни или моцарелла), 2 измельченных зубчика чеснока, 2 ст. л. сметаны и пучок рубленой зелени. На каждую кабачковую ленту выложите 1 ч. л. начинки, сверните рулетиком и закрепите зубочисткой. Выложите в форму, смазанную маслом, посыпьте сыром и запекайте 25 минут при 180 °C до румяности.

Подавайте со сметанным соусом. Эта сырно-чесночная вкуснятина получается хрустящей снаружи и нежной внутри — исчезает со стола мгновенно!

Ранее стало известно, как приготовить пышную сырно-кабачковую лепешку в духовке: на заливном тесте — не надо ничего раскатывать.

рецепты
кабачки
рулеты
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
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