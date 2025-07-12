Ничего не нужно раскатывать! Кабачковая лепешка с сыром на заливном тесте

Ничего не нужно раскатывать! Кабачковая лепешка с сыром на заливном тесте

Кабачковая лепешка с сыром на заливном тесте сочетает хрустящую золотистую корочку снаружи и сочную нежную серединку с насыщенным сырным вкусом. С этим рецептом не нужно ничего раскатывать и вымешивать.

Рецепт: натрите 2 молодых кабачка, отожмите сок, смешайте с 3 яйцами, 100 мл молока, 100 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и щепоткой соли. Добавьте 150 г тертого сыра (сулугуни или чеддер) и 2 ст. л. рубленой зелени. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Вылейте массу в форму, застеленную пергаментом, разровняйте и посыпьте сверху еще 50 г сыра. Выпекайте 25–30 минут при 200 °C до румяной корочки.

Лепешка получается воздушной, с легкой сладостью кабачков и пикантностью расплавленного сыра. Это идеальный завтрак, ужин или перекус! Для хруста можно добавить в тесто 1 ст. л. кукурузной муки.

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