Разбросала семена и забыла. А она тебе — всё лето в цвету! Чудо-многолетник с розовыми шапками

Если вы мечтаете о цветнике, который будет пышно цвести с начала лета и до самых заморозков, практически не требуя вашего внимания, то канна — это ваш идеальный кандидат. Этот статный многолетник родом из тропиков, но успешно прижился в наших садах, демонстрируя завидную стойкость. Его мощные стебли, увенчанные крупными экзотическими цветами ярких окрасок, способны вытягиваться до трех метров, создавая в саду эффект тропического рая.

Канна совершенно неприхотлива: она устойчива к болезням, ее обходят стороной вредители, а ее глянцевые листья — зеленые, полосатые или пурпурно-бронзовые — декоративны сами по себе. Единственное, о чем нужно позаботиться в условиях средней полосы, — это надежное зимнее укрытие. Осенью, после первых заморозков, обрежьте стебли, выкопайте корневища с комом земли и уберите на хранение в прохладное непромерзающее место — подвал или погреб. Весной, когда минует угроза заморозков, разделите корневища и снова высадите в сад, чтобы все лето наслаждаться ее роскошным и непрерывным цветением.

