Приметы 24 октября: Филиппова Канитель — день распутицы и денежных примет

Семья и жизнь

Середина осени подходит к концу, а в народе говорили: «На Зосиму пчелы засыпают, а люди к зиме собираются». 24 октября по старинному календарю посвящали преподобным Зосиме и Филиппу. Считалось, что именно они охраняют пчел. В народном календаре этот день получил название Филиппова Канитель.

«Канитель» в названии связана с распутицей и грязными дорогами, из-за которых становилось тяжело заниматься делами: «Сам Филипп к печи прилип, так дороги развезло». Тем не менее в этот день традиционно возили зерно на мельницу.

А еще 24 октября считали капустным днем — хозяйки крошили капусту, солили, устраивали веселые застолья, а девушки водили хороводы и пели песни, провожая осень.

Погодные приметы на 24 октября

Если утро ясное и морозное, ждали холодной и снежной зимы.

Снег идет с утра — зима будет холодной и суровой.

Иней на деревьях и кустах — к хорошему урожаю зерновых в следующем году.

Туман стелется по земле — тепло еще продержится несколько дней.

Если воду в бочке прихватило льдом, говорили: «Зима не за горами».

Приметы о птицах и зверях 24 октября

Куры целый день сидят на насесте — готовьтесь к морозам.

Петух не закукарекал утром — недобрый знак, предвещающий беду.

Аисты летят низко к земле — на Рождество будет солнечная и морозная погода.

Домашние животные ведут себя странно и беспокойно — в ближайшие дни будет дождливая и пасмурная погода.

Что можно делать 24 октября

День Филиппа и Зосимы считался временем завершения всех осенних работ. Поля уже отдыхали, дрова были сложены, урожай убран. Женщины устраивали капустные вечерки — помогали друг другу шинковать капусту для засолки, шутили, пели песни, приглашали соседей.

Капусту в этот день старались солить дружно:

если рассол получится прозрачным — год будет спокойный и благополучный;

если помутнеет — ждите хлопот и непогоды.

А вот мужчины в эту дату возили зерно на мельницу. Кроме того, существовал интересный обычай: если водоемы покрылись льдом, следовало с большой осторожностью пройтись по их краю. Считалось, что прогулка по замерзшей реке сулит денежную удачу в следующем году.

Чего нельзя делать 24 октября

Приметы 24 октября

Ссориться и спорить за столом — год пройдет в разладе.

Выносить из дома соль и хлеб — к потере достатка.

Переезжать или начинать новое дело — не принесет удачи.

Работать после заката — можно «загнать» в дом холод.

