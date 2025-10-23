Посейте в октябре — в мае расцветет белоснежный ковер. Без ухода и возни! Разбросайте семена и забудьте

Если вы ищете идеальное растение для сада, которое потребует минимум усилий, но подарит максимум очарования, обратите внимание на алиссум «снежный ковер». Этот удивительный многолетник обладает редкой способностью — его можно и нужно сеять под зиму.

Просто рассыпьте мелкие семена по поверхности уплотненной земли в конце октября или в ноябре, слегка припорошите песком или грунтом, и природа сделает все остальное. Стратификация холодом пойдет им только на пользу, и дружные всходы появятся ранней весной, как только позволит погода.

Алиссум формирует очаровательные низкие кустики, сплошь усыпанные мелкими душистыми цветками, создавая впечатление настоящего снежного покрывала в разгар лета. Его главные достоинства — невероятно долгое цветение с мая и до самых осенних заморозков, засухоустойчивость и способность заполнять пространство плотными цветущими коврами, не оставляя места сорнякам. Это растение прекрасно подходит для обрамления садовых дорожек, украшения альпинариев и создания цветущих полян в приствольных кругах деревьев.

