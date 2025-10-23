Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 12:09

Бывший депутат Госдумы хочет выйти под подписку о невыезде

Защита просит выпустить экс-депутата Бальбека под подписку о невыезде

Руслан Бальбек Руслан Бальбек Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Защита подала апелляцию на решение об аресте экс-депутата Государственной думы и бывшего вице-премьера правительства Крыма Руслана Бальбека, заявил РИА Новости адвокат Алексея Анохина, представляющий интересы одной из обвиняемых по данному уголовному делу. Таким образом представители экс-члена ГД ходатайствуют о замене меры пресечения на подписку о невыезде.

Защитой подана кассационная жалоба на меру пресечения Бальбека. Защита настаивает на замене меры пресечения в виде заключения под стражу на подписку о невыезде, как это было сделано по двум другим фигуранткам дела о клевете, — сказал юрист.

Ранее сотрудники МВД по Республике Крым задержали бывшего депутата Государственной думы. Как сообщили в ведомстве, задержание произошло на территории Кабардино-Балкарской Республики, где политик находился в федеральном розыске. По решению суда Бальбека поместили под стражу, а уголовное расследование в его отношении продолжается.

Позже пресс-служба Главного управления МВД России по Республике Крым уточнила, что арест бывшего парламентария связан с уголовными делами о неправомерном доступе к компьютерной информации и распространении клеветы. Тогда же стало известно, что экс-депутат продолжает оставаться под стражей.

Руслан Бальбек
Госдума
депутаты
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Блогерша-криминолог хотела устроить теракт после обмана мошенников
В Казахстане рухнул украинский беспилотник
Политолог ответил, при каком условии состоится встреча Путина и Трампа
Эксперт раскрыл, отразятся ли санкции США на российских автомобилистах
В РСТ рассказали, смогут ли россиян посещать Европу вопреки санкциям
Киркоров объяснил, почему в Сети завирусились танцоры Булановой
В ЕГЭ хотят ввести новый предмет
Озвучено решение суда по делу незаконно въехавшего в Россию француза
Самый юный пилот «Формулы-3» оказался отцеубийцей
В Приморье незаконно вырубили более 300 деревьев
Бывший депутат Госдумы хочет выйти под подписку о невыезде
Королевская семья Британии: новости, Уильям согласился встретиться с Гарри
Похоронное бюро потеряло тело и подменило покойника
«Врагу не пожелаю»: жена телеведущего Николаева рассказала о его состоянии
«Осталось немного»: ВСУ потеряли почти все истребители
В России тратят десятки миллиардов на спреи для носа и потом идут под нож
В Венгрии обозначили главное препятствие для переговоров США и России
В российском регионе от взрыва колонки пострадали два человека
Появились кадры нападения тигра на фермеров в поле
«Взгляд в непонятное будущее»: военэксперт о шансах передачи Gripen ВСУ
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.