Бывший депутат Госдумы хочет выйти под подписку о невыезде Защита просит выпустить экс-депутата Бальбека под подписку о невыезде

Защита подала апелляцию на решение об аресте экс-депутата Государственной думы и бывшего вице-премьера правительства Крыма Руслана Бальбека, заявил РИА Новости адвокат Алексея Анохина, представляющий интересы одной из обвиняемых по данному уголовному делу. Таким образом представители экс-члена ГД ходатайствуют о замене меры пресечения на подписку о невыезде.

Защитой подана кассационная жалоба на меру пресечения Бальбека. Защита настаивает на замене меры пресечения в виде заключения под стражу на подписку о невыезде, как это было сделано по двум другим фигуранткам дела о клевете, — сказал юрист.

Ранее сотрудники МВД по Республике Крым задержали бывшего депутата Государственной думы. Как сообщили в ведомстве, задержание произошло на территории Кабардино-Балкарской Республики, где политик находился в федеральном розыске. По решению суда Бальбека поместили под стражу, а уголовное расследование в его отношении продолжается.

Позже пресс-служба Главного управления МВД России по Республике Крым уточнила, что арест бывшего парламентария связан с уголовными делами о неправомерном доступе к компьютерной информации и распространении клеветы. Тогда же стало известно, что экс-депутат продолжает оставаться под стражей.