23 октября 2025 в 12:10

В Приморье незаконно вырубили более 300 деревьев

Восемь человек задержали в Приморье за незаконную вырубку 336 елей и пихт

Восемь человек задержали в Приморье за незаконную вырубку 336 елей и пихт, сообщила пресс-служба правительства региона. Им грозит от трех до шести лет тюрьмы с возмещением ущерба.

Незаконную вырубку 336 елей и пихт выявили на границе Красноармейского и Тернейского муниципальных округов Приморья. В результате операции были задержаны восемь человек, — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что сумма ущерба составляет более 1,3 млн рублей. Незаконную вырубку зафиксировали сотрудники Рощинского филиала «Примлеса» и специалисты МВД.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что сумма штрафа за незаконную вырубку в России зависит от размера дерева и уровня охраны леса, в котором оно растет. По его словам, дуб, насчитывающий сотню лет, грозит обойтись гражданину в большую сумму.

До этого юрист Московского союза садоводов Полина Тришина сообщила, что в России запрещена незаконная вырубка деревьев, даже если ваш дачный участок примыкает к лесу. Дачников, которые используют лес в качестве источника бесплатных дров, ждет штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей, а при крупной вырубке — до 500 тысяч рублей.

