23 октября 2025 в 12:33

Диетолог рассказал, когда в орехах могут завестись паразиты

Диетолог Пристанский: при неверном хранении в орехах могут появиться паразиты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Орехи лучше хранить в сухом и темном месте, рассказал «Радио 1» диетолог и нутрициолог Роман Пристанский. При неправильном хранении в них могут появиться паразиты, предупредил специалист.

В хранении главные враги орехов — свет и влага. Нужно, чтобы место было сухое и без солнца: жиры под воздействием солнечного света окисляются. Если место будет влажным, то там может образоваться плесень и завестись паразиты,рассказал Пристанский.

Диетолог отметил, что орехи богаты белками, полезными жирами и витаминами, однако употреблять их необходимо дозированно. Он подчеркнул, что 100 граммов орехов могут содержать около 600–700 килокалорий.

Ранее диетолог Алексей Кабанов рассказал, что пальмовое масло не несет критической опасности для организма. Он отметил, что этот факт подтверждает его широкое использование премиальными брендами.

диетологи
орехи
паразиты
хранение
