Диетолог рассказал, когда в орехах могут завестись паразиты

Орехи лучше хранить в сухом и темном месте, рассказал «Радио 1» диетолог и нутрициолог Роман Пристанский. При неправильном хранении в них могут появиться паразиты, предупредил специалист.

В хранении главные враги орехов — свет и влага. Нужно, чтобы место было сухое и без солнца: жиры под воздействием солнечного света окисляются. Если место будет влажным, то там может образоваться плесень и завестись паразиты, — рассказал Пристанский.

Диетолог отметил, что орехи богаты белками, полезными жирами и витаминами, однако употреблять их необходимо дозированно. Он подчеркнул, что 100 граммов орехов могут содержать около 600–700 килокалорий.

