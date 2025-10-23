Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 12:22

В Казахстане рухнул украинский беспилотник

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинский беспилотник упал на территории Казахстана во время атаки ВСУ на Волгоградскую область, сообщает Telegram-канал Mash. По предварительной информации, целью Киева был трубопровод Аксай — КТК, связанный с казахским КПО «Карашган».

По данным Mash, жители города Аксай обнаружили на земле БПЛА под названием «Шпатель». Местные власти подтвердили находку обломков, заявив, что связались с «иностранными партнерами». При падении дрона никто не пострадал, поскольку инцидент произошел за городом.

В Бурлинском районе зафиксирован факт взрыва БПЛА неизвестного происхождения. Обломки обнаружены в удаленной местности, вне зоны проживания населения. Пострадавших и материального ущерба не зарегистрировано, — добавили в Минобороны Казахстана.

Ранее сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки атаковали Белгородскую область с помощью более 120 беспилотников и выпустили свыше 15 боеприпасов. 19 дронов заметили в Валуйском муниципальном округе, еще 20 — в Белгородском районе.

До этого энергетический объект в Нижегородской области получил незначительные повреждения от обломков дрона ВСУ при отражении атаки. Как отметил глава региона Глеб Никитин, никто не пострадал, перебоев в энергоснабжении не допущено.

