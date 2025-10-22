Посадите в октябре — весной сад в абрикосовых горошинах. Моя палочка-выручалочка — цветет красиво и без усилий

Вербена «абрикосовый рай» наполнит сад нужными оттенками в конце июля и будет радовать цветением до сентября. Её нежные абрикосово-розовые соцветия, собранные в пышные шапки, создают ощущение постоянного праздника в саду. Этот сорт отличается особой выносливостью — легко переносит летнюю жару, кратковременную засуху и первые осенние заморозки. Компактные кустики высотой 25–30 см идеально подходят для бордюров, контейнеров и переднего плана цветников. Ароматные листья придают растению дополнительную декоративность.

Подзимний посев — лучший способ получить крепкую закаленную рассаду. В конце октября, когда температура почвы опустится до +2–5 °C, семена высевают поверхностно в слегка уплотненные бороздки, присыпая тонким слоем песка. За зиму они пройдут естественную стратификацию, и весной появятся дружные всходы. Вербена предпочитает солнечные места с рыхлой, хорошо дренированной почвой. Она засухоустойчива, но в период бутонизации нуждается в умеренном поливе. Для продолжительного цветения достаточно удалять увядшие соцветия и раз в месяц подкармливать комплексным удобрением. Растение прекрасно зимует под снежным покровом и с каждым годом образует более пышные куртины.

