22 октября 2025 в 10:30

Настоящая садовая редкость: этого гиганта можно успеть посадить в ноябре — многолетник поразит соцветиями-свечами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Настоящая садовая редкость: этого гиганта можно успеть посадить в ноябре — многолетник поразит соцветиями-свечами. Эремурус, или шпилька пустынная, — эффектный многолетник, который сразу привлекает внимание высоким цветоносом и яркими цветами. Этот редкий садовый гость способен стать центром композиции: цветки от белого до насыщенно-розового и оранжевого оттенков создают настоящий вертикальный акцент.

Эремурус морозостоек до -25 °C, поэтому прекрасно подходит для большинства регионов с холодными зимами. Посадку корневищ рекомендуется проводить в конце октября — начале ноября, чтобы растение успело укорениться до наступления устойчивых морозов. Для посадки используют рыхлую, хорошо дренированную почву на солнечном месте. Корневища предварительно замачивают в воде, затем вкапывают на глубину 15–20 см, оставляя точку роста над землёй. Расстояние между растениями — 30–40 см.

Цветёт эремурус в мае-июне, радуя сад яркими свечами от трёх до четырёх недель. Уход минимален: умеренный полив, подкормка органикой и минералами для более пышного цветения. После отцветания листья постепенно отмирают, и растение спокойно зимует, готовясь к следующему сезону. Этот необычный многолетник — настоящая гордость сада, добавляющая экзотики и торжественности любой клумбе.

Ранее мы рассказывали о вечнозелёных многолетниках, которые украсят зимний сад. Он будет напоминать сказку.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
